Duitse metaaldief geëlektrocuteerd

Een metaaldief heeft de inbraak in een transformatorhuis in de Duitse plaats Delitzsch met de dood moeten bekopen. Volgens de Leipziger Volkszeitung probeerde de 41-jarige man in zijn onwetende ijver een hoogspanningskabel te verwijderen. Daarop stond tussen de 10.000 en 100.000 volt.

Zijn drie jaar jongere kompaan, die als getuige van de elektrocutie een shock opliep maar verder ongedeerd bleef, alarmeerde de politie. Hulp mocht niet meer baten. Het weghalen van het lijk was riskant en lukte pas nadat de stroom was uitgeschakeld. Het schakelstation lag op het omheinde terrein van een oude verlaten suikerfabriek.