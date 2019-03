Duitse messentrekker heet vooral Michael

De populistische politieke partij AfD in de Duitse deelstaat Saarland dacht met een handige vraag inbreng van migranten aan de oppervlakte te krijgen in de statistieken van de politie. De partij kwam echter bedrogen uit.

De AfD vroeg in het parlement van de deelstaat naar de voornamen van verdachten van steekincidenten. Daarvan was al bekend dat van de 1490 gevallen met verdachte, het in 842 gevallen om een Duits staatsburger ging en dat dit dus de grootste groep was. Met de vraag over de voornaam wilde de AfD „blootleggen” dat daaronder ook veel ingeburgerde migranten zitten.

Maar dat bleek niet zo. De meest voorkomende naam onder de verdachten was Michael, gevolgd door Daniël, Andreas, Sascha en Thomas. Bij de eerste tien namen ging het om oer-Duitse namen, aldus Duitse media vrijdag.