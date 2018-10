Duitse media: Grote aanslag IS verijdeld

De Duitse autoriteiten hebben volgens verschillende media een grote aanslag door Islamitische Staat voorkomen.

Daaraan ging een onderzoek van ruim een jaar vooraf. Het was de bedoeling dat in 2016 drie jihadistenteams naar Duitsland zouden reizen om de voorbereidingen te treffen en voor de uitvoering te zorgen.

Doelwit was volgens de zenders NDR en WDR mogelijk een muziekfestival. Ook de Süddeutsche Zeitung en Die Zeit meldden dat. Het OM heeft de planning van de terreurdaad bevestigd.

Een centrale rol zou een Duits echtpaar hebben gespeeld dat in de herfst van 2015 naar Syrië ging om zich aan te sluiten bij IS. Het stel zit sinds oktober 2017 vast in een Koerdische cel in Syrië.