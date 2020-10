Duitse media: Duitsland vanaf maandag weer deels op slot

In de strijd tegen het nog steeds oprukkende coronavirus gaat Duitsland vanaf maandag deels op slot. Dat melden Duitse media. Bars en restaurants moeten dicht, maar ook bijvoorbeeld fitnessstudio’s. Het gaat er vooral om sociale contacten drastisch te verminderen.

De Duitse bondskanselier Merkel en de leiders van de zestien deelstaten vergaderen nog over een nieuw pakket coronamaatregelen. In regeringskringen wordt gesteld dat een „golfbreker” noodzakelijk is om de vloed nieuwe besmettingen in te dammen. Volgens de media komt er zeker een „lockdown light”.