Duitse machinist zette ‘aanslag’ in scene

Het onderzoek van de politie naar een ‘aanslag’ met putdeksels op een trein heeft een opmerkelijke wending genomen. De machinist die de trein bestuurde wordt nu als belangrijkste verdachte gezien, meldden Duitse media. Zijn motief is niet duidelijk.

De trein was eerder deze maand op een lokaal traject in aller vroegte tegen putdeksels gereden die aan draden aan een viaduct hingen. De voorruit van de trein sloeg kapot en de machinist raakte daardoor lichtgewond. In het voertuig zaten op dat tijdstip geen passagiers.

Woensdag arresteerde de politie de 49-jarige treinbestuurder op het station van Erndtebrück omdat sporen bij de plek van het incident hem verdacht maakten. De man ontkent. Hij is donderdag voorlopig op vrije voeten gesteld.