Duitse leerlingen willen staken tegen heropening scholen

Duitse leerlingen roepen op tot stakingen omdat scholen geleidelijk weer open mogen, hoewel de coronacrisis nog lang niet voorbij is. De jongeren willen zich niet laten dwingen.

Het initiatief is ontstaan in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hier vindt de premier dat de scholen vanaf deze week geleidelijk weer open kunnen. Jongeren uitten op Twitter kritiek: „Deze man weet niet eens hoe je een mondkapje goed opzet.” Ze vinden het dan ook raar dat hij scholieren nu vertelt „hoe ze zich moeten gedragen.” De oproep tot een boycot krijgt in heel Duitsland navolging, melden Duitse media.

Ook schooldirecties scharen zich achter de kritische leerlingen. Ook zij vinden dat scholen gesloten moeten blijven omdat op de meeste plekken niet voldoende personeel en ruimte aanwezig is. Zij benadrukken dat het onder normale omstandigheden al moeilijk is om aan alle normen voor netheid en hygiëne te voldoen, laat staan nu.