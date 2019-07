Duitse kunstmecenas Frieder Burda overleden

De Duitse kunstverzamelaar- en mecenas Frieder Burda is op 83-jarige leeftijd overleden. De oprichter van het gelijknamige museum in Baden-Baden overleed na een lange ziekte in de nabijheid van zijn familie, zei een woordvoerster van het museum.

„Met Frieder Burda verliest de kunstwereld een van zijn grote verzamelaars, die zijn liefde en enthousiasme voor de kunst altijd met heel veel mensen wilde delen,” zei het museum in een verklaring.

De ondernemer begon aan het eind van de jaren ’60 kunst te verzamelen. Zijn jongere broer Hubert Burda nam de gezamenlijke drukkerij en uitgeverij over.

Het iconische museum Frieder Burda, dat werd geopend in 2004, is een ontwerp van de beroemde Amerikaanse architect Richard Meier en kostte 20 miljoen euro. Het is gebouwd als onderkomen voor de particuliere kunstverzameling van Frieder Burda. Architect Meier is verder bekend van het Museum van Moderne Kunst in Barcelona, het Getty Center in Los Angeles en het stadhuis in Den Haag.

De collectie-Burda omvat ongeveer duizend kunstwerken. In de verzameling zitten werken van onder meer Georg Baselitz, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, Willem de Kooning, Pablo Picasso, Jackson Pollock en Mark Rothko.