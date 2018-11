Duitse koper moet Nederlands paard betalen

Een paardenfokker in Duitsland moet een Nederlandse verkoper bijna vier ton betalen voor een paard dat volgens hem ziek is. Een rechtbank in het Duitse Kiel heeft dat bepaald.

De fokker kocht de Trakehner-tophengst op een veiling in 2017 in het Noord-Duitse Neumünster. Hij betaalde de koopsom van 381.692,50 euro echter niet, omdat Kaiser Milton volgens hem niet helemaal in orde was. Hij overlegde attesten van een dierenarts waaruit bleek dat het paard kreupel was en peesbeschadigingen had en hij wilde het teruggeven.

Volgens de rechtbank verzuimde de koper echter om de Nederlander om een zogenoemde „aanvullende prestatie” te vragen: het oplossen van de gezondheidsproblemen van het paard of het leveren van een ander paard. De rechtbank sprak van een „wettelijke fout” en bepaalde dat de koper daarom toch moet betalen. Hij kan nog in beroep.