Duitse klacht over Tirools rijverbod

De Duitse minister van Verkeer, Andreas Scheuer, wil naar eigen zeggen procedures aanspannen tegen Oostenrijk wegens discriminerende maatregelen tegen buitenlandse weggebruikers. Scheuer noemt de maatregel van de deelstaat Tirol om doorgaand verkeer richting Italië alleen nog via de autosnelweg toe te staan discriminerend en „geen goed nabuurschap”. Hij keert zich ook tegen het instellen van een maximum aantal vrachtauto’s per uur (300) dat op drukke dagen de Brennerpas over mag, berichtten Duits en Oostenrijkse media.

De klachten van Scheuer volgen op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van afgelopen week. Daarin oordeelde het hof dat Duitsland naar Europees recht discrimineert tegen buitenlandse weggebruikers als het een tolheffing voor buitenlandse personenauto’s op autosnelwegen zou invoeren. De tolheffing zou in 2020 moeten ingaan en was het paradepaardje van de politieke partij van Scheuer, de Beierse christendemocratische CSU. Het tolplan is nu geschrapt.

Tirol stelt dat de wegen er dichtslibben door het drukke verkeer dat van Duitsland naar Italië of andersom door de Alpen trekt. In 2015 moet een nieuwe treintunnel verlichting brengen voor het vrachtverkeer over deze pas.