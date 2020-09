Duitse kinderen protesteren voor meer veilige fietspaden

Duitse kinderen veroveren dit weekend de straat met hun fiets. In meer dan honderd Duitse steden doen kinderen met hun ouders onder politiebegeleiding mee aan de demonstratieve fietstocht ”Kidical Mass” onder het motto: ”Maak plaats voor de volgende generatie”.

Met enige jaloezie kijken veel Duitsers naar de fietsinfrastructuur in Nederland. Voor verreweg de meeste Duitse kinderen is het niet zo vanzelfsprekend om zelfstandig naar school te fietsen zoals in Nederland. Nota bene in het land waar ruim 200 jaar geleden de fiets werd uitgevonden, wordt het stalen ros momenteel herontdekt.

De roep om verandering klinkt al langer, maar is sinds de coronacrisis veel luider geworden. Een reportage van de lokale Berlijnse omroep RBB deze week is veelzeggend. Bezorgde ouders vragen de stadsdeelburgermeester van Neukölln of er fietspaden mogen komen langs de drukke doorgaande weg waar de basisschool aan ligt. „Het is toch van de zotte dat ik niet veilig met mijn kinderen naar school kan fietsen? Ik word van de sokken gereden door andere ouders die hun kind met de auto komen brengen.”

De burgemeester komt met antwoorden, zoals vele bestuurders in Duitsland die momenteel verwoorden. „Dat kan zomaar niet, ik kan auto’s toch niet zomaar hun plek ontnemen?” En daar waar de politieke wil er wel is, wordt deze vaak afgeremd door gedateerde wetgeving en verkeersplanningen waarin de auto centraal staat.

Dat de fiets al lang geen hobby meer is van ‘geitenwollen sokken’, blijkt wel uit dit grootschalige protestweekend Kidical Mass. De naam is afgeleid van ”Critical Mass”: wereldwijd vinden er elke laatste vrijdag van de maand fietsprotesttochten met volwassenen plaats. Nu mogen dus de kinderen in zeker honderd steden onder begeleiding van politiemotoren pontificaal over de straten fietsen, die normaal gesproken enkel voor automobilisten zijn gereserveerd.

Hoe komt het dat Nederland zo voorop loopt? Dat heeft met politieke besluiten te maken die al decennia geleden zijn genomen, zegt Burkhard Stork, directeur van de Duitse fietsersbond ADFC. Op de vraag waarom daar in Duitsland anders over wordt gedacht, slaakt hij een diepe zucht. „Velen geven direct de schuld aan onze machtige auto-industrie. Maar dat vind ik te makkelijk. Het komt vooral doordat de meeste politici domweg niet snappen welke voordelen de fiets biedt. Voor de stad, voor de stadbewoners, maar ook bijvoorbeeld bij het oplossen van files.”

En daar lijkt nu langzaamaan verandering in te komen. Het zijn al lang niet meer enkel de Groenen die voor de fiets pleiten. Toen de coronacrisis uitbrak en veel Duitsers in grote steden het openbaar vervoer wilden mijden vanwege het besmettingsgevaar, liepen de wachttijden bij fietsenmakers voor reparaties op tot enkele weken. Fietsfabrikanten meldden een verdubbeling tot verdriedubbeling van hun omzetcijfers.

De opkomst van de fiets is inmiddels ook in het straatbeeld te zien. Zo zette Berlijn diverse rijstroken af om plaats te maken voor fietsers. Hoewel de zogenaamde ”pop-up bikelanes” het middelpunt zijn van juridisch en politiek getouwtrek, maken zichtbaar meer gezinnen dankbaar gebruik van de nieuw ontstane ruimte, waar voorheen vooral jonge sportieve mannen het aandurfden om te fietsen.

Fiets rukt op in Parijs

PARIJS (ANP/AFP). Veel nieuwe fietspaden in Parijs, die inderhaast zijn geopend voor het massale fietsen door pendelaars tijdens de Covid-pandemie, zullen permanent worden gemaakt, zei de burgemeester van de stad.

Na jaren van uitbreiding van het netwerk van fietspaden in de Franse hoofdstad, hebben stadsambtenaren 50 kilometer extra rijstroken die door auto’s werden gebruikt, aangewezen als fietspad. De maatregel werd aanvankelijk als tijdelijk aangekondigd. „Ze worden permanent gemaakt, daar werken we aan”, zei burgemeester Anne Hidalgo woensdag tegen radio Europe 1.

De burgemeester zei dat de toename van het aantal fietsende Parijzenaars heeft aangetoond dat fietsen een geloofwaardige keuze voor woon-werkverkeer is geworden, en dat „het ook helpt om de vervuiling te verminderen.”