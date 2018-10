Duitse ‘kinderbijslag eigen huis’ populair

Ook Duitsland heeft snel honderdduizenden nieuwe woningen nodig. Het aanbod is klein en de prijzen schieten omhoog. De regering-Merkel introduceerde om de markt te stimuleren een soort kinderbijslag voor het eigen huis. Families en eenoudergezinnen kunnen, mits hun belastbaar inkomen niet te hoog is, voor de aankoop of bouw van woning een subsidie krijgen van 1200 euro per kind per jaar. De regeling is gegarandeerd voor tien jaar.

Jaarlijks is er 3 miljard beschikbaar, maar op is op. In de eerste maand zijn al bijna 25.000 aanvragen ingediend voor deze bijzondere toelage. Daarmee is 516 miljoen euro gemoeid. De populariteit is zo groot dat de Duitse ontwikkelingsbank (KfW), die de uitvoering regelt, in 2019 al problemen verwacht. Nieuwe huiseigenaren die bijvoorbeeld in oktober volgend jaar een bouw- of koopcontract ondertekenen, kunnen pech hebben omdat de pot al leeg is.

Tot dusver is de ‘woningkinderbijslag’ het best aangeslagen in Noordrijn-Westfalen met 5611 verzoeken, in de stadstaten Hamburg (237) en Bremen (207) is de belangstelling nog gering. Er zijn 44 aanvragen binnengekomen van gezinnen met zes of meer kinderen, dus in totaal goed voor ten minste 72.000 euro.