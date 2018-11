Duitse kerstmarkten: meer fysieke beveiliging

Kerstmarkten in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen worden dit jaar nog beter fysiek beveiligd tegen aanslagen met voertuigen. Dat schrijft de Duitse krant Rheinische Post die een rondgang heeft gehouden bij aantal steden waar kerstmarkten worden gehouden.

De kerstmarkten trekken honderdduizenden bezoekers, ook veel Nederlanders reizen de komende weken af naar de markten. Deze week start onder meer de kerstmarkt in Düsseldorf. Hoewel het risico op aanslagen niet groter is geworden volgens de politie, hebben vrijwel alle kerstmarkten hun fysieke veiligheidsmaatregelen verbeterd. Zo zijn in Bochum zandzakken vervangen door 86 waterzakken die vrachtwagens kunnen tegenhouden.

Deze stad heeft ook speciale barricades aangeschaft die in Israël hun waarde hebben bewezen. Deze barricades vervormen als er een voertuig tegenaan rijdt, maar kunnen ook open als er bijvoorbeeld een stadsbus doorheen moet.

In Duisburg waar de kerstmarkt al is begonnen, blokkeren 25 rood-wit gestreepte betonnen pilaren de straten. Daarnaast zijn er op verschillende locaties vaste paaltjes in aanbouw. In Hagen houden ze het bij waterzakken, maar daar zijn leden van motorclubs in hun clubkledij niet welkom.

In Düsseldorf worden meer en meer geüniformeerde en beveiligers in burger ingezet. Ook worden er dit jaar rond de kerstmarkt meer betonnen blokken neergezet. In Keulen waar de kerstmarkt maandag 27 november begint zijn bezoekers met koffers, trolley's en grote rugzakken niet welkom.

In december 2016 vielen er twaalf doden bij een aanslag met een truck op de kerstmarkt van Berlijn. In deze stad wordt bij de Gedächtniskirche vanaf maandag geëxperimenteerd met tal van veiligheidsmaatregelen. Zo staan er metalen paaltjes, stalen korven met zandzakken en betonnen palen. Deze kerstmarkt gaat net als de meeste in Berlijn 26 november open.