Duitse kermisexploitanten bouwen eigen pretparken

Om in deze coronacrisis toch nog wat geld te verdienen, bouwen kermisexploitanten in Duitsland eigen pretparken. In Düsseldorf en Dortmund, niet ver van de Limburgse grens, gaan twee tijdelijke parken over een week open, net op tijd voor de zomervakantie.

De attracties komen op beursterreinen. In tegenstelling tot een kermis met een onbeperkt aantal bezoekers moet voor het park een kaartje worden gekocht, melden Duitse media.

Ook in Duitsland zijn alle kermissen afgeblazen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. De grote kermissen trekken normaal miljoenen bezoekers.

In Dortmund zijn nu tegelijkertijd maximaal 5000 gasten welkom. Ze betalen 34 euro, maar ze mogen dan onbeperkt gebruik maken van alle attracties, van reuzenrad tot wildwaterbaan. Onder anderen kinderen en ouderen krijgen korting.

In Düsseldorf kost een kaartje 8 tot 10 euro. Je mag dan hooguit twee uur van alles genieten en je moet per attractie nog wat extra betalen.