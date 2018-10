Duitse kabinet eens over migratiewet

De coalitiepartijen in Duitsland zijn het na urenlange beraadslagingen eens geworden over een nieuwe migratiewet. Daarin is vastgelegd hoe het land omgaat met economische migranten.

Kern van de wet is dat Duitsland aantrekkelijk wordt voor vaklieden om zich te vestigen. De wet moet de instroom reguleren en beheersen. Mensen die zich in Duitsland willen vestigen moeten al in hun eigen land Duits leren.

Een belangrijk onderdeel van de wet is de mogelijkheid voor asielzoekers om economisch migrant te worden, mits zij daarvoor gekwalificeerd zijn. Zo kunnen sommige afgewezen asielzoekers toch nog een gooi doen naar een verblijfsvergunning.