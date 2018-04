Duitse Joodse Raad raadt keppeltje af

De Centrale Joodse Raad in Duitsland raadt Joden af om in grote Duitse steden een keppeltje te dragen. De president van de raad spreekt in Duitse media over een ,,keerpunt'' voor de Duitse gemeenschap.

Aanleiding voor de waarschuwing is een incident vorige week waarbij een Israëliër met een keppeltje op straat in Berlijn door een Syrische vluchteling werd aangevallen met een riem en mishandeld. Volgens cijfers van de politie in de Duitse hoofdstad is het aantal antisemitische incidenten sinds 2013 verdubbeld.

De chef van de raad Josef Schuster zegt het gevoeld te hebben dat men ,,in een groot deel van de Duitse gemeenschap begrepen heeft dat we bij een keerpunt terecht zijn gekomen''. Als het niet lukt om openlijke antisemitisme een halt toe te roepen dan is dat volgens hem ,,ook een gevaar voor onze democratie''.