Duitse hulpdiensten aangevallen na brandstichting

Duitse politieagenten en brandweerlieden zijn aangevallen nadat ze afkwamen op een melding van brand in de stad Dietzenbach. Ongeveer vijftig mensen hebben de hulpdiensten met stenen bekogeld nadat de groep brand had gesticht. Niemand is gewond geraakt.

Op een parkeerdek waren vuilnisbakken en een graafmachine in brand gestoken. Bij aankomst werden de brandweerlieden en agenten direct met stenen bekogeld. „Wij gaan ervan uit dat het vuur alleen is aangestoken om de hulpdiensten aan te kunnen vallen”, aldus een politiewoordvoerder.

De confrontatie duurde ongeveer twee uur. Drie mensen zijn gearresteerd. De schade loopt op tot zeker 150.000 euro.