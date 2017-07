Een helikopter van de Duitse luchtmacht is in Mali neergestort. Daardoor kwamen de twee inzittenden om het leven, zo meldde een woordvoerder van de VN-vredesmacht in het Afrikaanse land.

Het Duitse leger doet sinds 2013 mee aan de vredesmissie Minusma in Mali. De toedracht van het ongeval met het toestel van het type Tiger is niet bekend. De twee omgekomen inzittenden zijn Duitsers.