„Duitse hacker handelde mogelijk niet alleen”

De Duitser die persoonlijke informatie van politici en anderen zou hebben verspreid, handelde mogelijk niet alleen. Hij heeft een bekentenis afgelegd, maar tijdens verhoren heeft hij rechercheurs niet kunnen laten zien hoe hij aan de informatie kwam. Dat melden de Duitse omroepen ARD, rbb, NDR, WDR en de krant Süddeutsche Zeitung woensdag. Misschien heeft hij dus een of meer handlangers gehad.

De 20-jarige Johannes S. uit de deelstaat Hessen was ongeveer anderhalve week geleden gearresteerd. Hij zou het inmiddels geblokkeerde Twitter-account @_0rbit hebben gebruikt om onder meer telefoonnummers, adressen, facturen, chatgegevens en creditcardinformatie van mensen te verspreiden. Hij deed dat stapsgewijs met een soort adventskalender. Het datalek zorgde voor grote ophef in Duitsland. Ongeveer duizend mensen zouden gedupeerd zijn.

De verdachte zei dat de slachtoffers hem hadden geïrriteerd met hun uitspraken. Alle partijen behalve de rechts-populistische AfD waren getroffen.

Na zijn bekentenis hadden rechercheurs de verdachte voor een computer gezet. Hij moest daar laten zien hoe hij te werk was gegaan. Toen bleek onder meer dat hij niet in staat was om tweefactor-authenticatie te omzeilen, terwijl de dader zo aan de informatie zou zijn gekomen.