Duitse Groenen straffen partijkopstuk na corona-uitspraak

Duitse Groenen straffen een partijkopstuk na diens uitlatingen over oudere coronapatiënten. „We redden in Duitsland misschien mensen die binnen zes maanden sowieso dood zouden zijn”, zei de Groene burgemeester Boris Palmer van de Zuid-Duitse gemeente Tübingen onlangs in een ontbijtshow op tv.

De 47-jarige leek er na excuses aanvankelijk mee weg te komen, maar nu neemt de partij afstand van de ooit gevierde partijgenoot. Hij kan elke steun van de Groenen wel vergeten als hij over twee jaar opnieuw een gooi wil doen naar het burgemeesterschap bij de lokale verkiezingen.

Palmer was al langer beroemd en berucht om zijn provocaties maar omdat hij een succesvol politicus is, zagen de Groenen veel door de vingers. Maar voor het partijbestuur is het geduld nu op. De leiding gaat echter niet zover Palmer uit de partij te zetten, hoewel veel leden daarop aandringen.

Andere Groenen steunen hem echter, zegt Palmer in een reactie tegen Duitse media: „Zij bevestigen dat het feitelijk juist is wat ik heb gezegd.” Uiteraard vindt hij niet dat bejaarden aan hun lot moeten worden overgelaten. Hij hoopt wel op een brede maatschappelijke discussie.