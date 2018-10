Duitse Groenen op tweede plaats in peiling

In de jongste opiniepeilingen in Duitsland zijn de Groenen de sociaaldemocratische SPD en de populistische AfD (Alternative für Deutschland) voorbijgestreefd. De Groenen hebben de steun van zeventien procent van de ondervraagden en staan zo op de tweede plaats in de peiling van de publieke omroep ARD. Volgens de krant Bild is het voor het eerst dat de Groenen in deze peiling zo’n hoge score halen.

De peiling is een nieuwe dieptepunt voor de regerende christendemocraten van de CDU/CSU en de SPD. De CDU/CSU zakt verder weg naar 26 procent en de SPD tuimelt naar 15 procent. De rechts-populistische AfD (Alterntive für Deutschland) blijft gesteund door 16 procent van de ondervraagden. De ondernemersvriendelijke liberalen van de FDP (Freie Demokratische Partei) stijgen naar de 10 procent en de extreemlinkse Die Linke blijft op 10 procent staan.

Zondag zijn er parlementsverkiezingen in de deelstaat Beieren. Daar dreigt een bittere nederlaag voor de Beierse christendemocraten van de CSU (Christelijk Sociale Unie).