Duitse gezant naar Balkan over „stroomdip”

Een Duitse ex-minister, Klaus Töpfer, gaat begin volgende week naar de Balkan met de moeilijke opdracht een zowel politiek als praktisch probleem voor Europa op te lossen. Hij moet ervoor gaan zorgen dat een slepende etnische ruzie op de Balkan de stroomvoorziening in Europa niet langer verstoort. De basis van de huidige ‘stroomdip’ ligt bij elektriciteitsmaatschappijen in vooral Kosovo en Servië.

Töpfer gaat onder anderen de Servische premier Ana Brnabic en de leider van Kosovo, Ramush Haradinaj. Töpfer bevestigde tegenover de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat hij in opdracht van de Europese energiemarktorganisatie Energy Community op pad gaat.

Het Europees systeem van stroomvoorziening en -doorvoer van elektriciteit is in 25 landen aaneengeschakeld. Een overkoepelend orgaan, de Entsoe-e, zorgt ervoor dat overal de stroom gelijkmatig op de hoogspanningsnetwerken vervoerd wordt met een frequentie van gemiddeld 50 hertz. Sinds half januari is er druk weggevallen omdat er in Kosovo te weinig elektriciteit was en Servië de tekorten niet aanvulde.

Kosovo heeft zich in 2008 afgescheiden van Servië, dat dit niet accepteert. Er is nog steeds onenigheid over onder meer de stroomvoorziening in de voormalige Servische provincie. Hierdoor valt nu op het hele EU-netwerk druk weg. Deze ‘stroomdip’ vertraagt bijvoorbeeld klokken op ovens, die daardoor inmiddels minuten achterlopen.