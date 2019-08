Duitse gemeentes tegen algeheel vuurwerkverbod

Als het aan de Duitse gemeentes ligt, komt er ook in Duitsland geen landelijk vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw. De voorzitter van de vereniging van Duitse gemeentes DStGB zegt tegen de Neue Osnabrücker Zeitung dat het afsteken van vuurwerk door particulieren een uitdrukking is van „levensvreugde” en daarom niet algeheel verboden mag worden.

Volgens voorzitter Gerd Landsberg helpen verboden en beperkingen de maatschappij niet verder. Hij vindt dat de nadruk moet liggen op het verantwoordelijk gebruik van vuurwerk door mensen.

Landsberg reageert in de krant op een actie van een milieuorganisatie die in meer dan dertig Duitse steden om een vuurwerkverbod heeft gevraagd vanwege de luchtvervuiling die het afsteken veroorzaakt. Volgens Landsberg is het vooral verstandig om als stad te investeren in de infrastructuur omdat verkeer een grotere vervuiler is.

Duitse gemeentes mogen momenteel zelf grotendeels bepalen waar en wanneer vuurwerk afgestoken mag worden.