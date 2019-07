Duitse gemeente bekijkt uitzetting Bulgaren

De Duitse gemeente Mülheim an der Ruhr onderzoekt hoe ze van enkele Bulgaarse families af kan komen. Drie 14-jarige en twee 12-jarige tieners hebben volgens de politie vrijdagavond in de stad een 18-jarige vrouw met veel geweld verkracht. De vijf verdachte jongens zijn allemaal Bulgaren.

Een woordvoerder van de gemeente zei vrijdag tegen Duitse media dat wordt bekeken of en hoe de betrokken families kunnen worden uitgewezen naar Bulgarije. Ze wonen al langer dan twee jaar in Duitsland. Volgens de woordvoerder zijn er in de EU regels die onder bepaalde omstandigheden uitzetting mogelijk maken. Bulgarije is ook lid van de EU.