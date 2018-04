Duitse fietsclub wil af van dominantie auto

De Algemene Duitse Fietsclub eist een koersverandering in de verkeerspolitiek. „De dominantie van de auto moet afnemen ten gunste van fietsers en voetgangers”, stelt ADFC-secretaris Burkhard Stork. Tot dusver heeft het fietsbeleid in Duitsland nooit een rol van betekenis gespeeld. De politieke wil daar iets aan te doen ontbrak. „De federale overheid moet de teugels overnemen”.

De nieuwe minister van Verkeer Andreas Scheuer heeft de fiets inmiddels wel een plek gegeven in de staf van zijn departement. Al een hele verbetering, vindt Stork. In de laatste regeerperiode was dat vervoermiddel niet eens een ondergeschoven kindje. De Duitse ‘ANWB’ wil dat het fietsverkeer een kwart wordt van het totale personenvervoer. Het huidige aandeel is slechts 11 procent. Duitsland loopt daarmee ver achter op Nederland en Denemarken.

Het grootste probleem is de ontoereikende infrastructuur. „Een doorbraak, met een landelijk dekkend netwerk van fietspaden, is nog lang niet in zicht. Daarvoor is vooral een herverdeling van de ruimte in de steden nodig. Parkeerplaatsen en rijbanen voor auto’s moeten worden omgetoverd in rijwielpaden”.

Dat gaat de nationale overheid, de deelstaten en de gemeentes veel geld kosten. Stork schat 2,5 miljard. „Ofwel 30 euro per persoon per jaar. Nu investeert het ministerie jaarlijks 25 miljoen in de aanleg van fietssnelwegen, terwijl er 250 miljoen nodig is”. Volgens Stork kan Duitsland niet alleen een voorbeeld nemen aan Nederland maar ook aan de VS en Canada, die bezig zijn met een inhaalslag ten faveure van de fiets.