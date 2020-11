Duitse experts optimistisch over verloop coronabestrijding

Deskundigen in Duitsland zijn optimistisch over het verloop van de coronabestrijding, ondanks de nog hoge besmettingscijfers. Het hoofd van het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, denkt dat de top zo langzamerhand bereikt is en maatregelen vruchten afwerpen.

Het is een feit dat de maatregelen werken, aldus Lothar Wieler donderdag. Hij doelde op de gedeeltelijke lockdown waar Duitsland sinds 2 november in verkeert. De horeca is dicht en er mogen maximaal 10 personen uit twee huishoudens bij elkaar op bezoek. Scholen en winkels blijven open. „We zien de aantallen nieuwe gevallen nog niet afnemen maar ik ben optimistisch dat ze dat gaan doen.”

Wieler deed geen voorspellingen over de feestdagen. Het is volgens hem onduidelijk hoelang de maatregelen nog van kracht zullen blijven.

Het afgelopen etmaal registreerde Duitsland 22.609 nieuwe coronabesmettingen, iets minder dan het record van 23.542 op 13 november maar veel meer dan de afgelopen drie dagen. Het land telde over de afgelopen zeven dagen 139 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. Deskundigen willen dat terugdringen tot 50. Bondskanselier Angela Merkel heeft laten doorschemeren dat maatregelen volgende week mogelijk worden verscherpt om dat te bereiken.