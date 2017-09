Duitse exitpolls dicht bij uitslag

Bij benadering is de uitslag van de Duitse parlementsverkiezing zondag snel na sluiting van de stembureaus duidelijk. De stemlokalen gaan om 18.00 uur dicht. Duitse media wijzen erop dat de exitpolls die dan vanaf circa 18.15 uur worden gepubliceerd, doorgaans heel goed aangeven hoe de einduitslag er uit gaat zien.

De exitpolls worden geactualiseerd. Waarschijnlijk tegen 22.00 uur komen de voorlopige uitslagen met betrekking tot de stemmen op kandidaten. De Duitse kiezer moet in de stembusgang voor de 598 zetels van de Bondsdag twee keer stemmen. Eerst op een kandidaat en dan op een partij. Met dit systeem wordt in de 299 kiesdistricten rechtstreeks een parlementslid gekozen. De overige leden worden proportioneel gekozen op basis van de uitslagen van de stemming op partijen. Het is dan mogelijk dat het beoogde aantal zetels (598) uiteindelijk anders uitvalt.

Voor de krachtverhoudingen in de nieuwe Duitse Tweede Kamer zijn de uitslagen van de tweede stem van de kiezers - op een partij - doorslaggevend. Dan blijkt welke partijen de kiesdrempel van 5 procent halen. De voorlopige uitslagen van de stem op partijen wordt in de nacht van zondag op maandag verwacht. Bij de parlementsverkiezingen van 2013 kwamen die pas na 03.00 uur.

Voor de officiële einduitslagen hoeft niemand op te blijven. In 2013 werden die pas na zeventien dagen bekend.