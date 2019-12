Duitse evangelist Reinhard Bonnke overleden

De Duitse evangelist Reinhard Bonnke die vooral in Afrika een grote aanhang had, is op 79-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw heeft zijn overlijden zaterdag bekendgemaakt.

Bonnke richtte in 1974 zendingsorganisatie Christ For All Nations op toen hij al een tijd als missionaris in Afrika actief was. De organisatie zegt dat onder leiding van Bonnke meer dan 79 miljoen mensen zich hebben bekeerd tot het christendom.

Bonnke werd in 1940 geboren in het Oost-Pruisische Koningsbergen, wat tegenwoordig Kaliningrad is en bij Rusland hoort. Hij werd in Afrika onder meer bekend door de massabijeenkomsten die hij organiseerde, waaronder een in Lagos (Nigeria) waar naar verluidt 1,6 miljoen mensen op afkwamen.

De activiteiten van de fundamentalistische evangelist waren niet zonder controverse. In de Nigeriaanse stad Kano braken in 1991 rellen uit, nadat bekend werd dat hij daar zou preken. Duizenden moslims gingen de straat op. Volgens de autoriteiten kwamen destijds acht mensen om het leven, maar lokale media schatten dat zeker 300 mensen zijn omgekomen.

Het evangelisatiewerk heeft Bonnke ook geen windeieren gelegd. Persbureau AP meldde in 2014 dat hij woonde in een appartement van 3 miljoen dollar in de buurt van Palm Beach in Florida.