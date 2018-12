Duitse douane verbrandt half miljard drugs

De douane in en rond het Duitse Hamburg heeft een kostbaar vuurtje gestookt. In een geheime actie werd voor meer dan een half miljard euro aan in beslag genomen drugs verbrand.

Het ging om bij elkaar 2,4 ton cocaïne en 6,7 ton grondstoffen voor synthetische drugs die bij diverse acties in 2017 en dit jaar waren geconfisqueerd. De drugs hadden een straatwaarde van 520 miljoen euro.

Omdat de strafzaken waarin de drugs een rol speelden waren afgesloten, kon de vlam in de illegale waar. De drugs werden met speciale transporten inclusief gewapende escorte naar de verbranding gebracht.