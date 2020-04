Duitse dodental corona loopt op naar 5913

Het aantal mensen dat in Duitsland is overleden aan het coronavirus is opgelopen naar 5913. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde een stijging van 163 geregistreerde coronadoden.

Een dag eerder kwamen er nog 110 nieuwe sterfgevallen bij. De daling, die enkele dagen doorzette, is daarmee doorbroken.

Er kwamen 1144 nieuwe coronabesmettingen bij. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 156.337. De besmettingsgraad in Duitsland is ook weer gestegen. Op dit moment steekt een besmet persoon in Duitsland gemiddeld precies één andere persoon aan.