Duitse dierenarts met kangoeroe onderweg

De Duitse politie heeft bij een verkeerscontrole op de A3 bij Würzberg een man staande gehouden die een kangoeroe als passagier vervoerde. Bij nadere inspectie bleek dat nog niet eens de enige vreemde passagier.

De 62-jarige automobilist, die woensdagavond was opgevallen door zijn onzekere rijstijl, verklaarde dat hij dierenarts was en de Bennett-kangoeroe gekocht had om naar Tsjechië te brengen. Toen de politiemensen de auto verder controleerden stuitten zij ook nog op twee West-Siberische uilen, zes brandganzen en tien eenden.

Omdat de man geen papieren kon overleggen, werden de ‘passagiers’ in beslag genomen. Ze brachten de nacht in kisten door op een parkeerplaats langs de snelweg maar maken het goed, meldden Duitse media donderdag.