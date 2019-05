„Duitse deelstaten willen messenverbod”

De Duitse deelstaten streven naar een verreikend messenverbod in Duitsland. Dat meldt de Saarbrücker Zeitung zaterdag. Volgens de krant ligt er bij de Bondsraad een wetsvoorstel om het dragen van messen in winkelcentra, op stations, bushaltes en grote evenementen te verbieden.

Aanvallen met messen worden vaak gepleegd, volgens het wetsontwerp van de deelstaten Bremen en Nedersaksen. „Ze zijn bijzonder gevaarlijk en tasten het veiligheidsgevoel van de bevolking aan.” Meer specifiek bepaalt de wet dat er wapenverbodszones komen op plaatsen waar „vooral veel mensen zijn”. De kans is „bijzonder groot” dat het op deze plaatsen tot aanvallen komt.

De aanscherping houdt ook in dat messen met een lemmetlengte van meer dan 6 centimeter niet langer in het openbaar mogen worden gedragen. Tot nu is een maximum van 12 centimeter toegestaan, aldus de krant.

Het hanteren van stiletto’s moet volledig worden verbannen, ongeacht de lengte van het lemmet. Volgens de krant zal een ruime meerderheid in de Bondsraad instemmen met het wetsvoorstel.