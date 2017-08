Duitse deelstaatminister gewond door onweer

Minister Diana Golze (42) van de Duitse deelstaat Brandenburg is op een camping in Noord-Italië zwaargewond geraakt doordat tijdens noodweer een boom op haar terechtkwam.

Zij is in het ziekenhuis geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed, aldus haar woordvoerster vrijdag. Verdere bijzonderheden zijn niet prijsgegeven. Golze is minister van Volksgezondheid en Werkgelegenheid in Brandenburg.

Italië werd donderdag getroffen door zwaar noodweer met zware windstoten, hagel en onweer. In de Italiaanse krant Corriere della Sera werd een vakantie vierende brandweerman geciteerd, die op een camping in het plaatsje Jesolo eerste hulp verleende bij een reddingsoperatie. Daarbij haalde hij samen met een arts een 42-jarige vrouw onder een boom vandaan, legde haar op een surfplank en brachten haar naar een gereedstaande reddingshelikopter. Het is vooralsnog onduidelijk of het om de minister ging.