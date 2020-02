Duitse deelstaat Thüringen kiest op 4 maart weer een premier

In de Duitse deelstaat Thüringen gaan ze op 4 maart weer proberen een nieuwe regeringsleider te kiezen na alle ophef die is ontstaan over de vorige verkiezing.

De drie linkse partijen SPD, de Groenen en Die Linke zijn het daar samen met de christendemocraten van de CDU over eens geworden, meldt de voormalige regiopremier Bodo Ramelow. De vier partijen zijn ook akkoord gegaan dat op 25 april 2021 nieuwe parlementsverkiezingen worden gehouden.

In Thüringen werd begin deze maand Thomas Kemmerich van de liberale FDP tot premier verkozen dankzij de steun van het CDU en de rechtspopulistische AfD. Dat leidde tot een landelijke politieke rel, omdat het binnen de gevestigde partijen als taboe wordt gezien om samen te werken met de AfD. Door alle commotie diende Kemmerich amper vier dagen na zijn verkiezing zijn ontslag in.