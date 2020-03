De Duitse deelstaat Beieren sluit vanwege het coronavirus vanaf maandag alle scholen en kinderdagverblijven tot 6 april, het begin van de paasvakantie. Het is na Saarland de tweede Duitse deelstaat die dat doet.

Eind januari werd in Beieren de eerste coronabesmetting in Duitsland ontdekt. Het gaat om een man die door een Chinese vrouw die op zakenbezoek was, was aangestoken.