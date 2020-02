Duitse coronapatiënten in Düsseldorf zijn echtpaar met kinderen

De twee coronapatiënten die in het Duitse Düsseldorf worden behandeld, zijn een echtpaar met twee schoolgaande kinderen. De vrouw werkt als kleuterleidster en nu wordt onderzocht of haar kinderen, die de afgelopen dagen ook met andere kinderen in contact zijn geweest, het virus onder de leden hebben.

Dat heeft de minister van Volksgezondheid van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen woensdag gezegd.

Op de kleuterschool hebben de kinderen en hun ouders te horen gekregen dat ze voorlopig thuis moeten blijven.

Het besmette paar uit de gemeente Selfkant over de grens bij Sittard is twee weken lang actief geweest in het openbaar leven waarbij ze anderen konden aansteken, aldus minister Karl-Josef Laumann.