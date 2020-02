Duitse coronapatiënt was eerder in ziekenhuis Keulen

De Duitse coronapatiënt in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is eerder deze maand twee keer in een ziekenhuis in Keulen geweest. Dat waren reguliere onderzoeken in verband met iets anders dan corona, aldus een woordvoerder van de stad Keulen woensdag.

De man was op 13 en 19 februari in het hospitaal van de lokale universiteit. Inmiddels is onderzocht met wie de man in contact is geweest. Het gaat om tien medewerkers van het ziekenhuis en 31 patiënten.

Een van de medewerkers vertoont inmiddels lichte symptomen die op een coronabesmetting lijken. Dat liet de chef virologie in het ziekenhuis weten.