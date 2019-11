Duitse coalitie wendt pensioencrisis af

De Duitse coalitie van SPD en CDU/CSU heeft zondag een akkoord bereikt over de verhoging van kleine pensioenen voor circa 1,5 miljoen Duitsers. Daarmee lijkt een regeringscrisis te zijn afgewend.

Daarnaast is besloten de economie te stimuleren door de werkloosheidspremies met 0,2 procent te verlagen

Na een vergadering van meer dan zes uur werd overeenstemming bereikt over een hogere oudedagsvoorziening, een kwestie die de partijen al maanden verdeelde. Bondskanselier Angela Merkel en minister Olaf Scholz (Financiën) namen onder anderen daaraan deel.

Mensen met een klein pensioen en een lang arbeidsverleden kunnen per 2021 een verhoging verwachten. De maatregel kost 1,5 miljard euro. „Dit beleid moet de armoede onder ouderen bestrijden”, zei CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer in een persconferentie. Regeringspartij SPD betitelde het akkoord als „een mijlpaal in het sociaal beleid”.

Daarnaast is de grote coalitie het eens over het opzetten van een toekomstfonds gevuld met 10 miljard euro, bedoeld om technologieën op het gebied van klimaat en digitalisering te stimuleren.