Duitse CDU kiest opvolger Merkel

De Duitse christendemocraten kiezen vrijdag hun nieuwe leider. Voor het eerst in achttien jaar zal Angela Merkel zich niet kandidaat stellen als CDU-voorzitter op het partijcongres in Hamburg. Ze wil nog wel bondskanselier blijven.

De meest veelbelovende kandidaten zijn secretaris-generaal van de CDU en voormalig premier van Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer (56) en voormalig hoofd van de CDU/CSU-fractie Friedrich Merz (63). Ook minister van Volksgezondheid Jens Spahn (38) is een van de bekendere kandidaten.

Kramp-Karrenbauer, Merz en Spahn hebben zich de afgelopen weken op acht regionale conferenties van de CDU in de Duitse deelstaten gepresenteerd. Uit peilingen blijkt dat Kramp-Karrenbauer de meeste steun geniet onder CDU-aanhangers. Zij is ook de gewenste kandidaat van Merkel.

Bondsdagpresident Wolfgang Schäuble heeft zich openlijk uitgesproken voor Merz, die met name door de conservatieve partijvleugel sterk wordt gesteund. Spahn wordt alleen kans toegedicht als buitenstaander.

Merkel was CDU-leider sinds april 2000. In de herfst van 2005 werd zij kanselier van de Bondsrepubliek. Ze regeerde het grootste deel van de tijd in zogenaamde grote coalities met de sociaaldemocraten, alleen van 2009 tot 2013 leidde ze een ‘zwartgele’ alliantie met de liberalen.