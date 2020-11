Duitse cabaretier: koop Franse waar om Turk Erdogan te pesten

Een Duitse cabaretier heeft in zijn televisieshow opgeroepen Franse producten te kopen om de Turkse president Erdogan te pesten. „Koop Frankrijk leeg als een gek. Het is immers allemaal lekker, en u ergert Erdogan. Win-win!”, zei Oliver Welke in de satirische ‘heute-show’ op de publieke zender ZDF.

Welke reageerde met zijn „uitdrukkelijke” oproep aan zijn toeschouwers op de oproep van Erdogan aan de Turken om Franse producten te boycotten. De „kleine gangster” Erdogan, zo zei de cabaretier, wil de Fransen straffen voor spotprenten van de moslimprofeet Mohammed. De Turkse president haalde fel uit naar zijn Franse collega Macron omdat die de radicale islam wil aanpakken en strijdt voor de vrijheid van meningsuiting.