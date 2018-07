Duitse brandweerlieden aan het werk in Zweden

Een groep Duitse brandweerlieden is zondag in Zweden aangekomen om daar te helpen bij het bestrijden van tientallen bosbranden. De 52 brandweerlieden komen uit Nienburg in Nedersaksen en blijven voorlopig voor een week.

Zweden kampt met een niet aflatende reeks bosbranden. Zaterdag steeg het aantal vuurhaarden tot bijna zeventig. Dat aantal is door het blussen van wat kleinere branden wat verminderd maar het einde is nog niet in zicht. Vooral vier grote branden in Midden-Zweden zijn hardnekkig en baren de nodige zorgen.

Alleen een weeromslag kan een einde aan de branden maken, aldus een woordvoerder van de Zweedse rampenbestrijding. De brandweer kan alleen proberen uitbreiding van de vlammenzeeën tegen te gaan.

Zweden had nog nooit met zulke grote bosbranden te maken en heeft internationale hulp gevraagd. Inmiddels zijn blusvliegtuigen uit Frankrijk en Italië en vijf helikopters uit Duitsland in gebruik.