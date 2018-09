Duitse brandweer redt paard uit zwembad

De hulpdiensten hebben in het Duitse Meerbusch (Noordrijn-Westfalen) de handen vol gehad aan de redding van een ontsnapt paard. Het vluchtende dier zakte door de afdekking van een zwembad en belandde in het water, meldt de brandweer maandag.

De hulpdiensten kregen een telefoontje met de opvallende mededeling dat een paard in het zwembad van een woning stond, bericht de Rheinische Post. Brandweerlieden schoten te hulp, maar ontdekten dat hun wagen te groot was voor de tuin. Daarop stelde een agrariër de benodigde apparatuur beschikbaar om het paard uit het water te takelen.

„Het dier was gelukkig niet gewond en ook niet in paniek”, zegt een woordvoerder van de brandweer. In totaal waren zo’n twintig brandweerlieden afgelopen weekend zo’n twee uur bezig met de reddingsoperatie. Ook rukte een dierenarts uit om het dier een kalmeringsmiddel toe te dienen. Het paard is na een medisch onderzoek teruggebracht naar de eigenaar.