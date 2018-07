De brandweer in het Duitse Wiesbaden had zondagochtend in alle vroegte de handen vol om de sirene op een van de kazernes tot bedaren te brengen. Midden in de nacht was het alarmsignaal aan gegaan maar de brandweerlieden kregen hem niet meer uit.

Ook niet toen de stroomtoevoer werd afgekapt. De sirene ging namelijk verder op de noodstroom en hield de omwonenden verder uit de slaap. Het duurde twee uur voordat de sirene het zwijgen kon worden opgelegd.