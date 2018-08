Duitse brandweer houdt vuur weg bij dorpen

De brandweer is er vrijdag in geslaagd de drie door bosbranden bedreigde dorpen in het zuidwesten van de Duitse deelstaat Brandenburg te beschermen tegen de vlammen. Ongeveer vijfhonderd inwoners van de dorpen Frohnsdorf, Klausdorf en Tiefenbrunnen moesten donderdagavond hun huizen verlaten vanwege de brand ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Berlijn.

De brand woedt nog steeds in gebied van ongeveer 400 hectare. Honderden brandweerlieden zijn in de weer om de enorme brand te bestrijden. Ook worden blushelikopters ingezet. De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat er in het gebied veel munitie in de grond zit. „We kunnen er op sommige plaatsen niet bij”, aldus een brandweerwoordvoerder.

Door de zuidwestenwind trokken vrijdagochtend de rookwolken over Berlijn. Volgens de brandweer zijn de straten van de Duitse hoofdstad een beetje nevelig van de rook. De brandweer adviseert bewoners ramen en deuren gesloten te houden. In de loop van de ochtend zal de wind van richting veranderen en verdwijnt de rook waarschijnlijk uit de stad.

De brand begon donderdagmiddag door onbekende oorzaak en verspreidde zich snel, mede door de droogte die ook in Oost-Duitsland heerst. „We hebben al een aantal grote bosbranden in de regio gehad, maar een brand van deze omvang en zoals die tussen de dorpen woedt, hebben we nog niet meegemaakt.”, zei Michael Knappe, burgemeester van het nabijgelegen stadje Treuenbrietzen. Daar verblijven dertig mensen in een noodopvang in het stadhuis. De meeste van de geëvacueerde dorpelingen verblijven bij vrienden en kennissen.