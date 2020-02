„Duitse bondskanselier Merkel blijft tot einde ambtstermijn”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel blijft in haar functie tot het einde van haar ambtstermijn in de herfst van volgend jaar. De partijvoorzitter van Merkels christendemocratische CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, heeft tegen het blad Der Spiegel gezegd dat in de top van de CDU niet wordt aangedrongen op een eerder vertrek van Merkel.

De partij moet in april wel een andere voorzitter kiezen, want Kramp-Karrenbauer, legt haar voorzitterschap neer. Ze is daarmee ook geen kandidaat meer om Merkel op te volgen als regeringsleider. Kramp-Karrenbauer kondigde haar aftreden aan tijdens een diepe crisis in haar partij. Die was ontstaan doordat de CDU in de deelstaat Thüringen met de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) een nieuwe premier aan de macht had geholpen. Premier werd de liberaal Thomas Kemmerich die drie dagen later weer aftrad. Het deelstaatparlement kiest nu op 4 maart een premier.

Opvolger Merkel moet herkenbare christendemocraat zijn