Duitse binnenlandminister wil weer mensen naar Syrië terugsturen

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, gaat voorstellen weer Syriërs terug te sturen naar hun land als ze misdaden hebben gepleegd of een bedreiging vormen voor de veiligheid van Duitsland. Seehofer zal dit naar voren brengen in overleg met ministers van de zestien deelstaten. In het land werd in 2012 vastgelegd dat Syriërs niet kunnen worden gedeporteerd naar hun land van herkomst.

Dat was een jaar na het begin van de Syrische burgeroorlog, die nu vrijwel overal in dat land voorbij is. Het grootste en belangrijkste deel van Syrië is weer stevig in handen van de clan van de familie Assad, die Syrië al circa vijftig jaar met harde hand regeert en geen oppositie duldt.

Tijdens de oorlog zijn honderdduizenden Syriërs naar Duitsland gevlucht, vooral dankzij het gastvrije beleid van bondskanselier Angela Merkel. Die nodigde ze in 2015 bijna uit, door te verkondigen dat Duitsland dat wel aankon en niemand zou terugsturen. Van de meer dan één miljoen Syriërs die naar Europa trokken zijn er naar schatting 770.000 als asielzoekers in de bondsrepubliek neergestreken.

De vraag of Syriërs gedeporteerd kunnen worden die geen recht op asiel zouden hebben, omdat ze misdaden plegen of terroristische plannen hebben, is recent weer op de voorgrond gekomen. In oktober stak een Syriër die al misdaden had gepleegd in Dresden een 55-jarige Duitser met een mes dood en verwondde een ander ernstig.