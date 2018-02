Duitse betogingen tegen Turkse militaire actie

Duizenden mensen zijn zaterdag in een aantal Duitse steden de straat opgegaan om te protesteren tegen de Turkse militaire campagne in een Koerdische enclave in Syrië. Alleen al in Stuttgart trok de protestactie 5000 deelnemers, aldus de politie.

In Hamburg gingen circa 1700 mensen de straat op, in Hannover 1200 en in Bonn 2000. Verder waren er betogingen in onder meer Göttingen, Lingen en Oldenburg. De politie meldde dat er geen meldingen van ongeregeldheden zijn geweest. Koerden waren in de meerderheid tijdens de demonstraties.

In Antwerpen voerden ongeveer 650 mensen actie tegen de operatie van het Turkse leger in Syrië. Ook die betoging verliep zonder incidenten.

De Turkse strijdkrachten begonnen vorige maand een grond- en luchtoffensief tegen Koerdisch-Syrische opstandelingen in de regio Afrin in Syrië. Die wordt gecontroleerd door strijders van de Koerdische YPG-militie. Ankara ziet de YPG-strijders als terroristen. Zij zouden een verlengstuk vormen van de verboden PKK-beweging.