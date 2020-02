Duitse bergbeklimmer komt om op Mont Blanc

Een 43-jarige bergbeklimmer uit Duitsland is zaterdag om het leven gekomen op de Mont Blanc in Frankrijk. Volgens de lokale autoriteiten was de man samen met zijn vrouw op een hoogte van 3000 aan het klimmen op een steile helling toen hij driehonderd meter naar beneden viel.

Zaterdag werd ook een skiër dood gevonden onderaan een een piste in Les Sept Laux, een skigebied in de Alpen. De man, die de Franse nationaliteit had, is vermoedelijk gestorven door een hartstilstand. Zijn familie schakelde de hulpdiensten in toen de man al enige tijd zoek was.