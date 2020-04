Duitse artsen protesteren naakt tegen tekorten

Duitse huisartsen zijn vanwege de coronacrisis begonnen aan een opvallend onlineprotest. Ze gaan uit de kleren om aandacht te vragen voor tekorten aan beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen.

De artsen delen hun blootfoto’s op een protestsite. Ze dragen vaak alleen een stethoscoop. Een van de artsen houdt een bordje omhoog met het opschrift „ik heb geleerd wonden te naaien, waarom moet ik nu ook leren om maskers te naaien?”

De campagnevoerders schrijven dat ze beschermende middelen nodig hebben om hun patiënten veilig te kunnen behandelen. „Als het weinige dat we hebben op is, zien we er zo uit.”