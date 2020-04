Duitse arsten gaan anti-ebola middel inzetten tegen corona

Duitse artsen mogen binnenkort een middel gebruiken tegen corona dat nog niet is toegelaten omdat er nog proeven mee worden gedaan. Het gaat om een middel dat oorspronkelijk is ontwikkeld tegen ebola met de werkzame stof remdesivir.

Het Duitse bondsinstituut dat over de toelating van medicijnen gaat heeft dinsdag toestemming gegeven om het middel in te zetten als alle andere middelen niet hebben geholpen.

Het middel is door een farmaceutisch bedrijf in de VS ontwikkeld. Er zijn aanwijzingen dat het werkt tegen corona. Het Europese agentschap voor geneesmiddelen EMA kwam vrijdag met een aanbeveling om bij ernstig zieke coronapatiënten remdesivir in te zetten.