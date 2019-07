Duitse ambassadeur terug in Venezuela

Vierenhalve maand na zijn uitzetting uit Venezuela is de Duitse ambassadeur Daniel Kriener teruggekeerd naar het Zuid-Amerikaanse crisisland. De diplomaat arriveerde zaterdag in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag in Berlijn.

De regering van president Nicolás Maduro verklaarde Kriener op 6 maart tot ongewenst persoon en zette hem het land uit. Het regiem beschuldigde hem van partijdigheid voor de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, die al maandenlang een felle machtsstrijd met Maduro levert.

Kriener had Guaidó na een reis door Zuid-Amerika samen met andere diplomaten op het vliegveld van Caracas opgewacht. Ze wilden voorkomen dat hij bij zijn terugkeer werd gearresteerd. Guaidó was het land uit gegaan, ondanks een lopend onderzoek naar hem en een uitreisverbod.

Op 1 juli overlegde de plaatsvervangende Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil een notitie aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn, waarin de classificatie van Kriener als ongewenst persoon werd ingetrokken. Daaraan zijn van de kant van Venezuela geen voorwaarden gesteld. „We zijn zeer verheugd dat ambassadeur Kriener nu zijn taken als ambassadeur in Venezuela kan hervatten”, aldus de woordvoerder in Berlijn.